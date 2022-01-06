Финский защитник «Сент-Луиса» в потасовке разбил в кровь нос Сидни Кросби

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они продлили свою выигрышную серию до девяти игр.



В середине 2-го периода в борьбе за лучшую позицию у чужих ворот 34-летний канадский форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби едва не подрался с 25-летним габаритным финским защитником «Сент-Луиса» Нико Микколой.

Первым удар по лицу нанёс именно Кросби, однако уже ответным ударом хоккеист «Блюз» разбил в кровь нос звёздному игроку «Пингвинз». После этого в эпизод сразу же вмешались партнёры по команде и арбитры встречи. Оба игрока получили обоюдный 2-минутный штраф за грубость.

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Напомним, Кросби в этой игре отметился своей 5-й заброшенной шайбой в текущем сезоне. В 20 матчах нынешнего сезона на его счету 21 (5+16) очков при показателе полезности «+6».