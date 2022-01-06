Тарасенко попытался сломать клюшку в подтрибунке в концовке матча с «Питтсбургом»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал на своём льду «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они продлили свою выигрышную серию до девяти игр.

За полторы минуты до окончания встречи 30-летний российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко получил дисциплинарный 10-минутный штраф за неспортивное поведение, после чего сразу отправился в подтрибунное помещение, где по пути решил выместить злость на клюшке, попытавшись разломать её об стену.

Видео доступно по ссылке в «твиттере».

В этой игре Тарасенко отметился своей 20-й результативной передачей в текущем сезоне. Он провёл на льду 15 минут и заработал показатель полезности «0». У него уже 34 (14+20) очков в 34 матчах текущего сезона.