Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» высказался о 12-летии капитанства Овечкина в клубе

Главный тренер «Вашингтона» высказался о 12-летии капитанства Овечкина в клубе
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал 12-ю годовщину капитанства в «столичном» клубе 36-летнего российского форварда Александра Овечкина.

«О, присутствие Ови ощущается постоянно — и на льду, и в раздевалке. И, как тренеру, мне с ним очень приятно работать. Он каждый день выходит на лёд и вкалывает так, что остальным ребятам приходится делать то же самое. Когда твой капитан — главный трудяга в команде, это задаёт по-настоящему высокий стандарт для всех игроков», — приводит слова Лавиолетта русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ранее Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 34 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.

Новость по теме
«Величайший на все времена». Фанаты принесли на тренировку фото козла с головой Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022