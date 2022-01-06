Главный тренер «Вашингтона» высказался о 12-летии капитанства Овечкина в клубе

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал 12-ю годовщину капитанства в «столичном» клубе 36-летнего российского форварда Александра Овечкина.

«О, присутствие Ови ощущается постоянно — и на льду, и в раздевалке. И, как тренеру, мне с ним очень приятно работать. Он каждый день выходит на лёд и вкалывает так, что остальным ребятам приходится делать то же самое. Когда твой капитан — главный трудяга в команде, это задаёт по-настоящему высокий стандарт для всех игроков», — приводит слова Лавиолетта русскоязычная версия сайта НХЛ.

Ранее Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 34 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.