А. Свечников – об отказе НХЛ ехать на ОИ-2022: не уверен, что попал бы в сборную России

21-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников высказался о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры – 2022 в Пекин (Китай) из-за коронавирусных ограничений и роста заболеваний в мире.

«Для игроков постарше это наверняка более серьёзный удар. Но и я тоже очень разочарован таким исходом.

Я, честно говоря, не уверен, что попал бы в команду, но очень на это надеялся. Думаю, все игроки расстроены, но это решение можно понять — слишком легко сейчас подхватить инфекцию и слишком сложно организовать всё так, чтобы этого избежать», — приводит слова Свечникова русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Напомним, Национальная хоккейная лига ранее официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сообщалось, что НХЛ и профсоюз игроков совместно обсуждали вопрос выступления хоккеистов на Олимпиаде в Пекине 2022 года.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.