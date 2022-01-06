Юдин: для хоккея России Моуринью – это тот чудак, который шлепнулся на льду в Балашихе

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, ныне тренер Александр Юдин прокомментировал назначение Романа Ротенберга на должность главного тренера СКА.

«В шоке от того, какой «хайп» у московских журналистов они вызвали. Поверьте, для нас в Питере не произошло ничего нового – Роман Борисович Ротенберг в роли главы штаба СКА наравне с Валерием Николаевичем Брагиным с начала сезона управлял игрой команды, вёл, например, легионеров – за счёт своего английского. Так что для Санкт-Петербурга такой переход – уж точно не сюрприз.

Смелый ход, человек взял на себя основную ответственность за результат. Мое мнение: тренерская профессия – самая сложная, но самая интересная, сужу по своему опыту.

Санкт-Петербург сегодня лидирует и в хоккее, и в футболе, отсюда ревность со стороны Москвы, которая рискует стать провинцией в двух главных видах спорта. Плюс там много футбольных журналистов, хоккей для них – тёмный лес, вспоминают о нём раз в год, когда нужно сделать рейтинг.



Поэтому все они и оттоптались на теме Жозе Моуринью, по пути которого Ротенберг намерен пойти и фамилию которого на пресс-конференции не совсем точно назвал. Бредовая история!

Поймите, это в футболе мы молимся непонятно на кого, а в хоккее и у России, и у Санкт-Петербурга – максимальные амбиции. Не выиграл тренер или чемпионат мира, или Олимпиаду – извини, не знаем, ни имени, ни фамилии.

Поэтому для СКА, для всего хоккея России Моуринью – это всего лишь тот чудак, который шлепнулся на льду Балашихи перед одним из матчей КХЛ. Улыбнулись, подняли – и забыли», – цитирует Юдина Russia-Hockey.