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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 6 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:2

«Торонто» дома переиграл «Эдмонтон» и нанёс ему пятое поражение подряд. В составе хозяев отличились Джон Таварес, Ти Джей броди, Илья Михеев и Александр Керфут. У гостей забили Брендан Перлини и Леон Драйзайтль

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Таварес (Нюландер, Керфут) – 04:25' (5x5)   1:1 Перлини (Севьюр, Туррис) – 09:58' (5x5)   1:2 Драйзайтль (Ямамото, Фёгеле) – 11:12' (5x5)   2:2 Броди (Нюландер, Мэттьюс) – 19:32' (5x5)   3:2 Михеев – 51:25' (5x4)   4:2 Керфут – 59:45' (en)

«Питтсбург Пингвинз» – «Сент-Луис Блюз» – 5:3

Победа «Питтсбурга» над «Сент-Луисом» стала девятой подряд для «Пингвинз» в текущем сезоне. В составе победителей забили Брайан Раст (2), Сидни Кросби, Эван Родригес и Брок Макгинн. У «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Колтон Парэйко. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Шенн (Тарасенко) – 20:20' (5x4)   0:2 Кайру (Тарасенко, Фолк) – 28:45' (5x5)   1:2 Раст (Родригес, Летанг) – 33:30' (4x3)   1:3 Парэйко (Шенн, Перунович) – 33:49' (4x4)   2:3 Раст (Кросби, Гюнцель) – 35:46' (5x5)   3:3 Кросби (Гюнцель, Марино) – 52:23' (5x5)   4:3 Родригес (Летанг, Раст) – 52:35' (5x4)   5:3 Макгинн (Блюгерс) – 58:21'

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает первое место, набрав 49 очков после 35 матчей. Следом идёт «Флорида Пантерз», у которой 48 очков в 33 встречах, столько же баллов у «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», правда, у них по 34 игры.

На Западе возглавляет таблицу «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 45 очков после 36 матчей. На втором месте расположился «Нэшвилл Предаторз», набравший 44 балла за 34 встречи. На третьей строчке — «Сент-Луис Блюз», заработавший 43 очка после 34 игр. Столько же баллов, но после 36 матчей, у «Анахайм Дакс».

Турнирная таблица НХЛ
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