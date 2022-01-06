Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 6 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Торонто Мэйпл Лифс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:2

«Торонто» дома переиграл «Эдмонтон» и нанёс ему пятое поражение подряд. В составе хозяев отличились Джон Таварес, Ти Джей броди, Илья Михеев и Александр Керфут. У гостей забили Брендан Перлини и Леон Драйзайтль

«Питтсбург Пингвинз» – «Сент-Луис Блюз» – 5:3

Победа «Питтсбурга» над «Сент-Луисом» стала девятой подряд для «Пингвинз» в текущем сезоне. В составе победителей забили Брайан Раст (2), Сидни Кросби, Эван Родригес и Брок Макгинн. У «Сент-Луиса» отличились Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Колтон Парэйко. Российский форвард Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа» занимает первое место, набрав 49 очков после 35 матчей. Следом идёт «Флорида Пантерз», у которой 48 очков в 33 встречах, столько же баллов у «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз», правда, у них по 34 игры.



На Западе возглавляет таблицу «Вегас Голден Найтс», имеющий в своём активе 45 очков после 36 матчей. На втором месте расположился «Нэшвилл Предаторз», набравший 44 балла за 34 встречи. На третьей строчке — «Сент-Луис Блюз», заработавший 43 очка после 34 игр. Столько же баллов, но после 36 матчей, у «Анахайм Дакс».