Киф: Михеев делает «Торонто» лучше, мы знали это с 1-го дня, когда он пришёл в команду

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф оценил игру российского форварда Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:2).



«Михеев делает нашу команду лучше, в этом нет никаких сомнений. И не только потому, что он сегодня забил. Мы знали это с первого дня, когда он пришёл в команду. Он делает состав более глубоким, а команду – более сильной», – цитирует Кифа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Михеев стал лучшим игроком встречи, забросивший победную шайбу. Он провёл на льду 14 минут 5 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0». Эта встреча стала для него лишь третьей в текущем сезоне, в них он отметился тремя заброшенными шайбами. Начало сезона игрок пропустил из-за травмы.