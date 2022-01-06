Кросби вышел на 11-е место по количеству матчей с двумя и более набранными очками в НХЛ

Сегодня, 6 января, «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



Нападающий «Питтбсурга» Сидни Кросби провёл 465-ю игру и вышел на 11-е место по количеству игр в истории НХЛ с двумя и более набранными очками. Матчи считаются с учётом регулярного чемпионата и плей-офф. Его ближайшая цель – Фил Эспозито (495).

Топ-10:

508 – Рон Фрэнсис;

525 – Стив Айзерман;

525 – Марсель Дионн;

527 – Джозеф Сакик;

548 – Марио Лемье;

555 – Горди Хоу;

590 – Яромир Ягр;

590 – Марк Мессье;

932 – Уэйн Гретцки.

В текущем сезоне Кросби провёл 20 матчей и набрал в них 22 очка. На его счету пять заброшенных шайб и 17 результативных передач.

Напомним, что Сидни пропустил начало сезона из-за травмы, а почти сразу после восстановления попал в ковид-протокол.