Кросби вышел на 11-е место по количеству матчей с двумя и более набранными очками в НХЛ

Сегодня, 6 января, «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Нападающий «Питтбсурга» Сидни Кросби провёл 465-ю игру и вышел на 11-е место по количеству игр в истории НХЛ с двумя и более набранными очками. Матчи считаются с учётом регулярного чемпионата и плей-офф. Его ближайшая цель – Фил Эспозито (495).
Топ-10:
508 – Рон Фрэнсис;
525 – Стив Айзерман;
525 – Марсель Дионн;
527 – Джозеф Сакик;
548 – Марио Лемье;
555 – Горди Хоу;
590 – Яромир Ягр;
590 – Марк Мессье;
932 – Уэйн Гретцки.
В текущем сезоне Кросби провёл 20 матчей и набрал в них 22 очка. На его счету пять заброшенных шайб и 17 результативных передач.
Напомним, что Сидни пропустил начало сезона из-за травмы, а почти сразу после восстановления попал в ковид-протокол.
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