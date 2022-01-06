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Кросби вышел на 11-е место по количеству матчей с двумя и более набранными очками в НХЛ

Кросби вышел на 11-е место по количеству матчей с двумя и более набранными очками в НХЛ
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Сегодня, 6 января, «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Нападающий «Питтбсурга» Сидни Кросби провёл 465-ю игру и вышел на 11-е место по количеству игр в истории НХЛ с двумя и более набранными очками. Матчи считаются с учётом регулярного чемпионата и плей-офф. Его ближайшая цель – Фил Эспозито (495).

Топ-10:

508 – Рон Фрэнсис;
525 – Стив Айзерман;
525 – Марсель Дионн;
527 – Джозеф Сакик;
548 – Марио Лемье;
555 – Горди Хоу;
590 – Яромир Ягр;
590 – Марк Мессье;
932 – Уэйн Гретцки.

В текущем сезоне Кросби провёл 20 матчей и набрал в них 22 очка. На его счету пять заброшенных шайб и 17 результативных передач.

Напомним, что Сидни пропустил начало сезона из-за травмы, а почти сразу после восстановления попал в ковид-протокол.

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