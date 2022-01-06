НХЛ перенесла ещё три матча регулярного чемпионата из-за ограничений в Канаде

Национальная хоккейная лига перенесла три встречи регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги на русском языке. Это произошло из-за ограничений на посещаемость общественных мероприятий в некоторых городах Канады из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.

Были перенесены матчи «Монреаль» – «Нью-Джерси», «Торонто» – «Нью-Джерси», а также встреча «Эдмонтон» — «Чикаго».



Эти игры состоятся, когда ограничения будут сняты или изменены.

В текущем сезоне перенесены уже 98 матчей регулярного чемпионата.

Сейчас «Монреаль» занимает 16-е место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 34 играх, «Нью-Джерси» идёт на 12-й строчке в той же конференции, имея в активе 31 балл в 34 играх, «Торонто» идёт на шестой позиции. «Эдмонтон» и «Чикаго» выступают в Западной конференции. «Ойлерз» занимают восьмое место, «Блэкхоукс» – 14-е.