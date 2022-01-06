НХЛ перенесла ещё три матча регулярного чемпионата из-за ограничений в Канаде

Национальная хоккейная лига перенесла три встречи регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги на русском языке. Это произошло из-за ограничений на посещаемость общественных мероприятий в некоторых городах Канады из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом.
Были перенесены матчи «Монреаль» – «Нью-Джерси», «Торонто» – «Нью-Джерси», а также встреча «Эдмонтон» — «Чикаго».
Эти игры состоятся, когда ограничения будут сняты или изменены.
В текущем сезоне перенесены уже 98 матчей регулярного чемпионата.
Сейчас «Монреаль» занимает 16-е место в таблице Восточной конференции, набрав 18 очков в 34 играх, «Нью-Джерси» идёт на 12-й строчке в той же конференции, имея в активе 31 балл в 34 играх, «Торонто» идёт на шестой позиции. «Эдмонтон» и «Чикаго» выступают в Западной конференции. «Ойлерз» занимают восьмое место, «Блэкхоукс» – 14-е.
- 6 января 2022
-
13:10
-
13:01
-
11:46
-
11:32
-
11:00
-
10:40
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:47
-
09:41
-
09:00
-
08:24
-
07:55
-
07:45
-
07:33
-
07:05
-
06:37
-
06:32
-
06:26
-
06:15
-
05:48
-
01:28
-
00:49
-
00:06
-
00:04
- 5 января 2022
-
23:55
-
23:31
-
23:17
-
23:14
-
22:48
-
22:27
-
22:23
-
22:04
-
21:41