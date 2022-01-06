Баширов – о техническом поражении от «Трактора»: всё ещё считаем решение КХЛ неправильным

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал решение КХЛ о переносе двух матчей с участием «Автомобилиста».



«Салавату» матч с «Трактором» не переносили, а просто засчитали техническое поражение? Наша позиция не поменялась. Мы по-прежнему считаем решение КХЛ неправильным. После переноса матча «Автомобилиста» наша позиция стала более обоснованной.



Лига сделала правильные выводы в части обеспечения безопасности игроков после нашего случая. По этому поводу мы встречались с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. Состоялся деловой и обстоятельный разговор. Президент признал, что лига допустила ошибку в принятии решения. Но, как мы поняли, он скорее посчитал неправильным порядок действий в принятии решения, а не само решение в целом.



Дело в том, что мы не запрашивали перенос матча официально. Мы лишь сообщили о решении регулирующего органа о введении карантина на территории «Уфа-Арены», отправили в КХЛ все копии документов, ждали реакцию КХЛ. Далее на основании этих документов решение об отмене матча лига приняла самостоятельно. Поэтому засчитывать нам поражение было совершенно неправильно.



Мы не могли прибыть на матч, который был отменён лигой. Понимаете? Сначала игра была отменена, а потом оказалось, что мы на неё не пришли.



Тогда, в ходе наших переговоров, представители лиги отмечали, что основания для переноса матча есть. Говорили о возможных датах встречи. Письмом от 7 ноября 2021 года лига уведомила нас об отмене матча №319 со ссылкой на постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. В этом же письме говорилось о том, что о дальнейшем решении лиги по данному матчу будет сообщено дополнительно.



Но на следующий день мы получили письмо, подписанное директором департамента проведения соревнований Козловым Сергеем Анатольевичем. В нём сообщалось, что в связи с тем, что команда «Салават Юлаев», в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, не прибыла на матч №319, было принято решение засчитать нам техническое поражение.



Если честно, мне сложно комментировать это письмо. Из его текста следовало, что решение федерального органа о введении карантина на «Уфа-Арене» не является для КХЛ обстоятельством непреодолимой силы — как, например, отсутствие виз у представителей «Автомобилиста», – цитирует Баширова «Горобзор.ру».