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Лебрюн назвал трёх кандидатов на пост генменеджера «Монреаля»

Лебрюн назвал трёх кандидатов на пост генменеджера «Монреаля»
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Роберто Луонго, Даниэль Бриер и Матьё Дарш являются кандидатами на пост генменеджера «Монреаля».

«Поиск генменеджера в «Монреале» набирает обороты, на этой неделе должны начаться собеседования.

Источники сообщают, что клуб планирует поговорить с 10 кандидатами на первом этапе собеседований, которые будут проводиться через Zoom.

Роберто Луонго («Флорида»), Даниэль Бриер («Филадельфия») и Матьё Дарш («Тампа-Бэй») – подтверждённые кандидаты, с которыми «Монреаль» планирует провести собеседования после того, как получит на это разрешение от клубов», – цитирует Лебрюна The Athletic.

Ранее пост генерального менеджера «Канадиенс» занимал Марк Бержевен. Он был освобожден от своих обязанностей 28 ноября.

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