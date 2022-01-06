Лебрюн назвал трёх кандидатов на пост генменеджера «Монреаля»
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Роберто Луонго, Даниэль Бриер и Матьё Дарш являются кандидатами на пост генменеджера «Монреаля».
«Поиск генменеджера в «Монреале» набирает обороты, на этой неделе должны начаться собеседования.
Источники сообщают, что клуб планирует поговорить с 10 кандидатами на первом этапе собеседований, которые будут проводиться через Zoom.
Роберто Луонго («Флорида»), Даниэль Бриер («Филадельфия») и Матьё Дарш («Тампа-Бэй») – подтверждённые кандидаты, с которыми «Монреаль» планирует провести собеседования после того, как получит на это разрешение от клубов», – цитирует Лебрюна The Athletic.
Ранее пост генерального менеджера «Канадиенс» занимал Марк Бержевен. Он был освобожден от своих обязанностей 28 ноября.
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