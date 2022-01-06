На 81-м году жизни скончался легендарный селекционер ЦСКА Борис Шагас
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Сегодня, 6 января, на 81-м году жизни скончался легендарный селекционер московского ЦСКА Борис Моисеевич Шагас, сообщается на официальном сайте армейского клуба.
«Борис Моисеевич начал работать в армейском клубе в 1977 году и на протяжении 40 лет отвечал в ЦСКА за селекцию. Он открыл для отечественного хоккея множество имён, прогремевших на весь мир: Вячеслава Быкова, Игоря Ларионова, Сергея Макарова, Алексея Касатонова, Александра Могильного, Сергея Фёдорова и многих других.
О дате и месте проведения прощания с Борисом Моисеевичем будет сообщено позднее. Хоккейный клуб ЦСКА выражает искренние соболезнования семье и близким Бориса Моисеевича и скорбит вместе с вами», — говорится в сообщении клуба.
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