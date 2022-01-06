«Самый странный матч в сезоне». «Металлург» показал видео с поездки на игру с «Барысом»

YouTube-канал магнитогорского «Металлурга» опубликовал видео о поездке на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (2:3) в Казахстан.
«Несмотря на неспокойную обстановку и режим чрезвычайного положения в Казахстане, «Металлург» всё-таки сыграл с «Барысом». До последнего было непонятно, состоится ли этот матч. В итоге играли при пустых трибунах. И после окончания встречи «приключения» «Магнитки» не закончились. В нашем новом выпуске – эксклюзивные кадры и подробности самого странного матча магнитогорского «Металлурга» в этом сезоне», — говорится в описании к видео.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Металлурга».
«Сегодня было такое, к чему никогда нельзя подготовиться. Но тем не менее мы забили первыми, потом ещё раз вышли вперед. Мы неплохо играли, но такой результат. Надо всё это поскорее забыть и готовиться к следующим играм», — заявил форвард «Магнитки» Брендан Лайпсик.
Напомним, после матча «Металлург» не сразу сумел улететь из Нур-Султана. Рейс команды был задержан на час.
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