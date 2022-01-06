Кучеров может сыграть впервые с октября в предстоящем матче с «Калгари»
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров принимает участие в сегодняшнем тренировочном занятии клуба, сообщает в «Твиттере» журналист Джо Смит.
Отмечается, что 28-летний форвард может принять участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз», который пройдёт в пятницу, 7 января, на стадионе «Амали-Арена» в Тампе. Начало — в 3:00 мск.
Этот матч может стать первым для Кучерова с 16 октября, когда он не сумел продолжить встречу с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.
«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, набрав 49 очков после 35 матчей.
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