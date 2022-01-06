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«Оттава» заинтересована в подписании контракта с форвардом СКА Кузьменко

«Оттава» заинтересована в подписании контракта с форвардом СКА Кузьменко
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Нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко заинтересовал клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз».

Как сообщает в «Твиттере» журналист Брюс Гарриоч, генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион в ближайшие дни проведёт переговоры с агентом Кузьменко. Контракт 25-летнего форварда с армейским клубом рассчитан до 30 апреля 2022 года.

За «Оттаву» также выступают российские защитники Артём Зуб и Никита Зайцев.

В текущем регулярном чемпионате Кузьменко принял участие в 42 матчах, набрав в них 52 (19+33) результативных очка при показателе полезности «+17». Всего на счету форварда 357 встреч в КХЛ, он набрал 214 (95+119) баллов при общей полезности «+115».

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 45 проведённых матчей.

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