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Замула в матче с «Питтсбургом» сыграет впервые за «Филадельфию» в текущем сезоне НХЛ

Замула в матче с «Питтсбургом» сыграет впервые за «Филадельфию» в текущем сезоне НХЛ
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Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула проведёт свой третий матч в рамках Национальной хоккейной лиги во встрече с «Питтсбург Пингвинз».

Как сообщает в «Твиттере» журналист Сэм Карчиди, 21-летний хоккеист дебютирует в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

В этом сезоне Замула выступал за фарм-клуб «Флайерз» в АХЛ — «Лихай Вэлли Фантомс», проведя 25 матчей и набрав 14 (3+11) очков при показателе полезности «+1». Также в октябре 2021 года защитник получил повреждение нижней части тела, после чего пропустил около четырёх недель.

Замула провёл два матча в НХЛ в сезоне-2020/2021, не отметившись результативными действиями.

«Филадельфия» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 33 матчей.

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