Замула в матче с «Питтсбургом» сыграет впервые за «Филадельфию» в текущем сезоне НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Егор Замула проведёт свой третий матч в рамках Национальной хоккейной лиги во встрече с «Питтсбург Пингвинз».



Как сообщает в «Твиттере» журналист Сэм Карчиди, 21-летний хоккеист дебютирует в текущем регулярном чемпионате НХЛ.



В этом сезоне Замула выступал за фарм-клуб «Флайерз» в АХЛ — «Лихай Вэлли Фантомс», проведя 25 матчей и набрав 14 (3+11) очков при показателе полезности «+1». Также в октябре 2021 года защитник получил повреждение нижней части тела, после чего пропустил около четырёх недель.



Замула провёл два матча в НХЛ в сезоне-2020/2021, не отметившись результативными действиями.



«Филадельфия» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 32 очка после 33 матчей.