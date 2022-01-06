Тарасенко и ещё два игрока «Сент-Луиса» попали в коронавирусный протокол НХЛ
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает в «Твиттере» журналист Лу Курач.
Отмечается, что также положительные тесты на коронавирус имеют защитники Скотт Перунович и Джейк Уолман.
В текущем регулярном чемпионате на счету 30-летнего россиянина 34 проведённых встречи, в которых он забросил 14 шайб и отдал 20 голевых передач при показателе полезности «+3».
«Сент-Луис» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка после 34 проведённых матчей. В следующей встрече «блюзмены» сыграют дома с «Вашингтон Кэпиталз». Игра пройдёт в субботу, 8 января. Начало — в 4:00 по московскому времени.
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