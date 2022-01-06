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«Мы приехали сыграть, другое нас не касается». Чибисов — о матче с «Барысом»

«Мы приехали сыграть, другое нас не касается». Чибисов — о матче с «Барысом»
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Нападающий «Металлурга» Андрей Чибисов прокомментировал решение провести встречу с «Барысом» (2:3) в Нур-Султане в момент чрезвычайного положения в столице Казахстана.

«Да нам без разницы было. У нас была игра. Мы отыграли, и всё. В Астане (Нур-Султане. — Прим. «Чемпионата») ничего такого не происходило, поэтому нас это не коснулось никаким боком. Нам сказали, что введён военный режим во всём Казахстане. А в Астане всё было тихо и спокойно. Поэтому ничего такого не было. До этого момента всё было в штатном режиме, на улице всё было нормально.

Не смущает то, что КХЛ не стала отменять матч? Ну какая разница? Если бы они шли на арену или что-то такое сделали, устроили — это другое дело. А так это нас совершенно не касалось. Поэтому мы приехали туда сыграть — мы сыграли. Какая разница, что в Алма-Ате происходит? Это же нас не касается. Я не знаю, какая сейчас обстановка в Астане, но в Алма-Ате за тысячу километров какая разница, что происходит? Это то же самое, что мы сидим в Магнитогорске и будем обсуждать, что там на севере происходит», — цитируют Чибисова «Известия».

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