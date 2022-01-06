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Стали известны имена 15 хоккеистов, которые должны сыграть за сборную США на Олимпиаде

Стали известны имена 15 хоккеистов, которые должны сыграть за сборную США на Олимпиаде
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Инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли в «Твиттере» опубликовал имена 15 хоккеистов, которые должны сыграть за сборную США на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

В их число входят: голкипер Штраус Манн («Шеллефтео АИК»), защитники Брок Фэйбер («Лос-Анджелес Кингз»), Дрю Хеллесон («Колорадо Эвеланш»), Стивен Кэмпфер («Ак Барс»), Аарон Несс («Провиденс Брюинз»), Джейк Сандерсон («Оттава Сенаторз»), Дэвид Варсофски («Ингольштадт»), а также нападающие Кенни Агостино, Энди Мили (оба — «Торпедо»), Мэтти Бенирс («Сиэтл Кракен»), Ноа Кэйтс («Филадельфия Флайерз»), Мэттью Кнайс («Торонто Мэйпл Лифс»), Бен Мейерс («Миннесота», NCAA), Брайан О'Нилл («Йокерит»), Натан Смит («Виннипег Джетс»).

Отметим, что в состав вошли четыре представителя КХЛ. Напомним, Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

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