Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ и 20 клубов подали иск на компании, отказавшиеся возмещать убытки из-за пандемии

НХЛ и 20 клубов подали иск на компании, отказавшиеся возмещать убытки из-за пандемии
Комментарии

Национальная хоккейная лига и 20 команд подали иск в суд на пять страховых компаний, сообщает TSN.

Отмечается, что компании нарушили контракты, отказавшись возмещать убытки на сумму более $ 1 млрд из-за пандемии коронавируса. Иск был подан в июне 2021 года в Верховный суд Калифорнии в Санта-Кларе.

«Болельщики на трибунах – источник доходов истцов. Значительная часть поступает от деятельности, связанной со спортивными аренами: такие, как продажа билетов, парковка и продажа ассортимента на арене. Дополнительные расходы, которые НХЛ понесла для проведения плей-офф-2020 и финала Кубка Стэнли, были огромными», – говорится в заявлении лиги.

В число компаний, которые подали иски, входят организации, владеющие «Торонто Мэйпл Лифс», «Оттава Сенаторз», «Виннипег Джетс», «Монреаль Канадиенс» и «Ванкувер Кэнакс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022