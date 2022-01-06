НХЛ и 20 клубов подали иск на компании, отказавшиеся возмещать убытки из-за пандемии

Национальная хоккейная лига и 20 команд подали иск в суд на пять страховых компаний, сообщает TSN.



Отмечается, что компании нарушили контракты, отказавшись возмещать убытки на сумму более $ 1 млрд из-за пандемии коронавируса. Иск был подан в июне 2021 года в Верховный суд Калифорнии в Санта-Кларе.



«Болельщики на трибунах – источник доходов истцов. Значительная часть поступает от деятельности, связанной со спортивными аренами: такие, как продажа билетов, парковка и продажа ассортимента на арене. Дополнительные расходы, которые НХЛ понесла для проведения плей-офф-2020 и финала Кубка Стэнли, были огромными», – говорится в заявлении лиги.



В число компаний, которые подали иски, входят организации, владеющие «Торонто Мэйпл Лифс», «Оттава Сенаторз», «Виннипег Джетс», «Монреаль Канадиенс» и «Ванкувер Кэнакс».