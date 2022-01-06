НХЛ и 20 клубов подали иск на компании, отказавшиеся возмещать убытки из-за пандемии

Национальная хоккейная лига и 20 команд подали иск в суд на пять страховых компаний, сообщает TSN.
Отмечается, что компании нарушили контракты, отказавшись возмещать убытки на сумму более $ 1 млрд из-за пандемии коронавируса. Иск был подан в июне 2021 года в Верховный суд Калифорнии в Санта-Кларе.
«Болельщики на трибунах – источник доходов истцов. Значительная часть поступает от деятельности, связанной со спортивными аренами: такие, как продажа билетов, парковка и продажа ассортимента на арене. Дополнительные расходы, которые НХЛ понесла для проведения плей-офф-2020 и финала Кубка Стэнли, были огромными», – говорится в заявлении лиги.
В число компаний, которые подали иски, входят организации, владеющие «Торонто Мэйпл Лифс», «Оттава Сенаторз», «Виннипег Джетс», «Монреаль Канадиенс» и «Ванкувер Кэнакс».
- 6 января 2022
-
22:28
-
21:47
-
21:40
-
21:26
-
21:19
-
20:52
-
20:30
-
20:06
-
19:38
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:58
-
18:40
-
18:27
-
17:56
-
17:30
-
17:11
-
16:33
-
16:21
-
15:52
-
15:29
-
14:33
-
14:18
-
13:10
-
13:01
-
11:46
-
11:32
-
11:00
-
10:40
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:47
-
09:41