СКА отреагировал на информацию об интересе «Оттавы» к Кузьменко
Поделиться
Твиттер-аккаунт санкт-петербургского СКА отреагировал на появившуюся ранее новость об интересе «Оттавы Сенаторз» к форварду клуба Андрею Кузьменко.
«В СМИ появилась информация об интересе к Андрею Кузьменко со стороны клуба НХЛ. Призываем не обращать внимание на слухи. Как и вся команда СКА, сейчас Андрей сосредоточен исключительно на следующей игре с «Торпедо», — говорится в сообщении клуба.
В текущем регулярном чемпионате Кузьменко принял участие в 42 матчах, набрав в них 52 (19+33) результативных очка при показателе полезности «+17». Всего на счету форварда 357 встреч в КХЛ, он набрал 214 (95+119) баллов при общей полезности «+115».
СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 45 матчей.
Комментарии
- 6 января 2022
-
22:44
-
22:28
-
21:47
-
21:40
-
21:26
-
21:19
-
20:52
-
20:30
-
20:06
-
19:38
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:58
-
18:40
-
18:27
-
17:56
-
17:30
-
17:11
-
16:33
-
16:21
-
15:52
-
15:29
-
14:33
-
14:18
-
13:10
-
13:01
-
11:46
-
11:32
-
11:00
-
10:40
-
10:33
-
10:23
-
10:00
-
09:47
Партнерский контент