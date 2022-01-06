СКА отреагировал на информацию об интересе «Оттавы» к Кузьменко

Твиттер-аккаунт санкт-петербургского СКА отреагировал на появившуюся ранее новость об интересе «Оттавы Сенаторз» к форварду клуба Андрею Кузьменко.



«В СМИ появилась информация об интересе к Андрею Кузьменко со стороны клуба НХЛ. Призываем не обращать внимание на слухи. Как и вся команда СКА, сейчас Андрей сосредоточен исключительно на следующей игре с «Торпедо», — говорится в сообщении клуба.



В текущем регулярном чемпионате Кузьменко принял участие в 42 матчах, набрав в них 52 (19+33) результативных очка при показателе полезности «+17». Всего на счету форварда 357 встреч в КХЛ, он набрал 214 (95+119) баллов при общей полезности «+115».



СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка после 45 матчей.

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