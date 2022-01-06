Киллорн: Кучеров — особенный игрок. Даже то, что он делает на тренировке — нечто особенное

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прокомментировал возвращение в состав клуба российского форварда Никиты Кучерова.



«Он один из лучших игроков в НХЛ. Даже когда наблюдаешь за ним на тренировке, например, при розыгрыше большинства – это нечто особенное. То, как он находит передачами партнёров, то, как он он работал в момент, когда не играл. Он делал всё это, чтобы быть готовым, когда восстановится.



Кучеров — особенный игрок. Я наблюдаю за ним всю свою карьеру, и я очень рад, что он возвращается», – цитирует Киллорна Tampa Bay Times.



Напомним, 28-летний россиянин вернётся в состав «Лайтнинг» в матче с «Калгари Флэймз», который состоится в ночь с четверга на пятницу. Начало — в 3:00 по московскому времени.

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