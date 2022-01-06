Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Адмирал» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
09:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Киллорн: Кучеров — особенный игрок. Даже то, что он делает на тренировке — нечто особенное

Киллорн: Кучеров — особенный игрок. Даже то, что он делает на тренировке — нечто особенное
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн прокомментировал возвращение в состав клуба российского форварда Никиты Кучерова.

«Он один из лучших игроков в НХЛ. Даже когда наблюдаешь за ним на тренировке, например, при розыгрыше большинства – это нечто особенное. То, как он находит передачами партнёров, то, как он он работал в момент, когда не играл. Он делал всё это, чтобы быть готовым, когда восстановится.

Кучеров — особенный игрок. Я наблюдаю за ним всю свою карьеру, и я очень рад, что он возвращается», – цитирует Киллорна Tampa Bay Times.

Напомним, 28-летний россиянин вернётся в состав «Лайтнинг» в матче с «Калгари Флэймз», который состоится в ночь с четверга на пятницу. Начало — в 3:00 по московскому времени.

Новость по теме
Главный тренер «Тампы» подтвердил участие Кучерова в предстоящем матче с «Калгари»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022