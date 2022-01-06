Орлов рассказал о повреждении, которое он получил на тренировке «Вашингтона»

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов прокомментировал досрочный уход с тренировки клуба из-за небольшого повреждения, а также поделился мнением об одноклубниках — Джоне Карлсоне и Нике Дженсене.



«Карлсон — отличный игрок, постоянно попадает в число номинантов на «Норрис Трофи». Он мастеровитый игрок и показывает это в каждом сезоне и в каждой игре. Он входит в число лучших защитников лиги и играет важную роль в нашей команде. Надеюсь, он будет оставаться здоровым и будет продолжать приносить нам пользу. Также я надеюсь, что однажды он возьмёт «Норрис», потому что он заслужил это своей игрой и своей карьерой.



Что со мной произошло? Да ничего, просто получил отдых. Кое-что случилось, но сегодня я уже катался и чувствовал себя хорошо. Надеюсь, что завтра я буду чувствовать себя ещё лучше и буду готов выйти на лёд. Со мной всё хорошо, нужно продолжать работу.



Игра с Ником Дженсеном? Вместе нам удаётся быстро действовать при игре в обороне. Мы стараемся принимать шайбу и как можно скорее переводить её в нейтральную зону или убегать в отрыв. Мы пытаемся играть в быстрый хоккей, а для этого нужно уметь играть в любой зоне и читать игру. Плюс общение во время игры — тоже важная часть процесса. Когда вы подсказываете друг другу, это облегчает задачу», — цитирует Орлова пресс-служба НХЛ.

Новость по теме Вместе с Орловым тренировку «Вашингтона» досрочно покинул Самсонов. У них травмы