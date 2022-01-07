Барбашёв высказался об игре Овечкина накануне матча «Сент-Луиса» с «Вашингтоном»

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв высказался о предстоящем матче с «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Завтра у нас важная игра, нам будет противостоять действительно хорошая команда. Для нас будет важно хорошо начать матч. В их составе полно классных игроков, так что это будет интересная встреча. Да, против «Вашингтона» очень важно хорошо сыграть в меньшинстве. Все мы знаем, на что способен Ови. Но при этом вся их спецбрида большинства действует здорово. Так что мы должны быть очень внимательны с ними. Особенно это касается Овечкина и его броска в касание, он очень опасный игрок», — приводит слова Барбашёва официальный сайт НХЛ на русском языке.
Матч между «Сент-Луисом» и «Вашингтоном» пройдёт 8 января. Начало — в 4:00 мск.
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