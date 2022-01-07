Кирилл Капризов забил гол в матче с «Бостоном» и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Миннесоту Уайлд».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Миннесоты». В составе гостей один из голов забил российский нападающий Кирилл Капризов. Таким образом, россиянин забил 14-й гол в сезоне НХЛ. Также на его счету 26 результативных передач в 32 матчах.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Миннесоты».

Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 87 матчах, в которых записал на свой счёт 41 гол и сделал 50 результативных передач.