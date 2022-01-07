Кирилл Капризов получил травму в матче с «Бостоном»

Российский нападающий клуба НХЛ «Минесотта Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче своей команды с «Бостон Брюинз», который в эти минуты проходит в Бостоне.
Россиянин получил травму в результате столкновения с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком. Инцидент произошёл во втором периоде. Капризов отправился в раздевалку, но о степени серьёзности его травмы данных пока нет, сообщил TSN.
На момент написания новости третий период ещё не начался. Пока счёт в матче 3:2 в пользу «Миннесоты». В составе гостей один из голов забил российский нападающий Кирилл Капризов, который провёл на льду 11 минут. Таким образом, россиянин забил 14-й гол в сезоне НХЛ. Также на его счету 26 результативных передач в 32 матчах.
Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 87 матчах, в которых записал на свой счёт 41 гол и сделал 50 результативных передач.
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