Кирилл Капризов получил травму в матче с «Бостоном»

Российский нападающий клуба НХЛ «Минесотта Уайлд» Кирилл Капризов получил травму в матче своей команды с «Бостон Брюинз», который в эти минуты проходит в Бостоне.



Россиянин получил травму в результате столкновения с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком. Инцидент произошёл во втором периоде. Капризов отправился в раздевалку, но о степени серьёзности его травмы данных пока нет, сообщил TSN.



На момент написания новости третий период ещё не начался. Пока счёт в матче 3:2 в пользу «Миннесоты». В составе гостей один из голов забил российский нападающий Кирилл Капризов, который провёл на льду 11 минут. Таким образом, россиянин забил 14-й гол в сезоне НХЛ. Также на его счету 26 результативных передач в 32 матчах.



Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 87 матчах, в которых записал на свой счёт 41 гол и сделал 50 результативных передач.

Новость по теме Кирилл Капризов забил гол в матче с «Бостоном» и набрал 40-е очко в сезоне НХЛ