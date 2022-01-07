Кучеров набрал первое очко после возвращения в строй, отдав шикарную передачу в касание

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Калгари Флэймз».



На момент написания новости идёт третий период. В счёте ведут хозяева – 2:0.



В самом начале третьего периода, на 43-й минуте, российскому нападающему хозяев Никите Кучерову удалось заработать своё первое очко после возвращения в строй. Россиянин ассистировал своему партнёру по команде канадцу Брейдену Пойнту. Также участие в голе принял и Райан Макдона.

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Этот матч стал первым для Кучерова с 16 октября, когда он не сумел продолжить встречу с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.