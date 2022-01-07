Кучеров набрал первое очко после возвращения в строй, отдав шикарную передачу в касание

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Калгари Флэймз».
На момент написания новости идёт третий период. В счёте ведут хозяева – 2:0.
В самом начале третьего периода, на 43-й минуте, российскому нападающему хозяев Никите Кучерову удалось заработать своё первое очко после возвращения в строй. Россиянин ассистировал своему партнёру по команде канадцу Брейдену Пойнту. Также участие в голе принял и Райан Макдона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Этот матч стал первым для Кучерова с 16 октября, когда он не сумел продолжить встречу с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.
- 7 января 2022
-
06:09
-
05:56
-
05:50
-
05:44
-
05:39
-
05:23
-
05:05
-
04:53
-
03:44
-
02:56
- 6 января 2022
-
23:52
-
23:27
-
23:16
-
22:44
-
22:28
-
21:47
-
21:40
-
21:26
-
21:19
-
20:52
-
20:30
-
20:06
-
19:38
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:58
-
18:40
-
18:27
-
17:56
-
17:30
-
17:11
-
16:33
-
16:21
-
15:52