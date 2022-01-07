Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в результативном матче

«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в результативном матче
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

По две шайбы в составе победителей забросили Брайан Раст (на 13-й и 15-й минутах) и Джейк Гюнцель (17 и 51), по одной – Эван Родригес (49), Брайан Бойл (52). Крис Летанг трижды подал результативные передачи.
У проигравших отличились Кэм Аткинсон (29) и Оскар Линдблом (54).

Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы и в матче не участвовал. В составе проигравших около 20 минут провёл на льду россиянин Егор Замула, который не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Раст (Летанг, Кросби) – 12:21' (5x4)   0:2 Раст (Родригес, Летанг) – 14:55' (4x4)   0:3 Гюнцель (Летанг, Дюмулен) – 16:16' (5x5)   1:3 Аткинсон (Фараби, Лотон) – 28:10' (5x5)   1:4 Родригес (Капанен) – 48:50' (5x5)   1:5 Гюнцель (Кросби, Раст) – 50:20' (5x5)   1:6 Бойл (Марино) – 51:51' (4x5)   2:6 Линдблом (Фрост, Макьюэн) – 53:00' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022