«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
По две шайбы в составе победителей забросили Брайан Раст (на 13-й и 15-й минутах) и Джейк Гюнцель (17 и 51), по одной – Эван Родригес (49), Брайан Бойл (52). Крис Летанг трижды подал результативные передачи.
У проигравших отличились Кэм Аткинсон (29) и Оскар Линдблом (54).
Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы и в матче не участвовал. В составе проигравших около 20 минут провёл на льду россиянин Егор Замула, который не отметился результативными действиями.
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