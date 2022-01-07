«Питтсбург» обыграл «Филадельфию» в результативном матче

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

По две шайбы в составе победителей забросили Брайан Раст (на 13-й и 15-й минутах) и Джейк Гюнцель (17 и 51), по одной – Эван Родригес (49), Брайан Бойл (52). Крис Летанг трижды подал результативные передачи.

У проигравших отличились Кэм Аткинсон (29) и Оскар Линдблом (54).

Российский легионер «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжает восстанавливаться после травмы и в матче не участвовал. В составе проигравших около 20 минут провёл на льду россиянин Егор Замула, который не отметился результативными действиями.