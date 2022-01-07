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Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Калгари»

Две голевые передачи Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Калгари»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз» (4:1).

В составе победителей забивали Кори Перри, Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. У гостей заброшенной шайбой отметился Диллон Дюбе.

В самом начале третьего периода, на 43-й минуте, российскому нападающему хозяев Никите Кучерову удалось заработать своё первое очко после возвращения в строй. Россиянин ассистировал своему партнёру по команде канадцу Брейдену Пойнту. Также участие в голе принял и Райан Макдона.

А ещё через 8 минут Кучеров помог отличться и Палату.

Этот матч стал первым для Кучерова с 16 октября, когда он не сумел продолжить встречу с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ) из-за повреждения, полученного в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «столичных» Гарнетом Хэтэуэем.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Перри (Белльмар, Хедман) – 32:21' (5x5)   2:0 Пойнт (Кучеров, Макдона) – 42:52' (5x5)   3:0 Палат (Кучеров) – 50:10' (5x5)   4:0 Киллорн (Стэмкос, Макдона) – 50:24' (5x5)   4:1 Дюбе (Монахан, Чюлингтон) – 55:54' (5x5)
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