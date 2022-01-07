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Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Бостон», но россиянин получил травму

Шайба Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Бостон», но россиянин получил травму
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Бостон Брюинз» принимал «Минесотту Уайлд». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

У хозяев голы забили Тейлор Холл и Брэд Маршан. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди.

Российский нападающий «Минесотты» Кирилл Капризов отличился на 16-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:1. Воспитанник новокузнецкого хоккея реализовал большинство, набрав свое 40-е очко в текущем сезоне НХЛ. Забитый гол стал для него 14-м в нынешнем чемпионате, также в активе россиянина 26 результативных передач.

Во втором периоде в результате столкновения с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком Кирилл Капризов потерял равновесие, ударился о борт и упал на лёд. После этого хоккеист отправился в раздевалку. Он получил травму верхней части тела и не вернулся в игру.

В составе победителей в матче участвовал и российский защитник Дмитрий Куликов, который подрался с Трентом Фредериком.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Холл (Райлли, Хаула) – 06:35' (4x3)   1:1 Капризов (Цуккарелло, Фиала) – 15:25' (5x3)   1:2 Штурм (Бродин, Дьюар) – 16:48' (5x4)   1:3 Болди (Фолиньо, Бродин) – 32:26' (5x5)   2:3 Маршан (Бержерон, Грызлик) – 35:35' (5x4)
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