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Сыгравший первый матч после травмы Кучеров признан первой звездой матча с «Калгари»

Сыгравший первый матч после травмы Кучеров признан первой звездой матча с «Калгари»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз» (4:1).

В составе победителей забивали Кори Перри, Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. У гостей заброшенной шайбой отметился Диллон Дюбе.

Сыгравший первый матч в этом сезоне после возвращения в строй российский форвард «молний» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами и был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал его соотечественник и одноклубник — отразивший 26 бросков голкипер Андрей Василевский. Замкнул тройку лучших ещё один игрок «Тампы» — защитник Райан Макдона, в активе которого две голевые передачи.

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