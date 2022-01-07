Куликов заступился за Капризова и подрался с Фредериком

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Минесоттой» российский защитник «Уайлд» Дмитрий Куликов вступился за своего соотечественника Кирилла Капризова, подравшись с американским форвардом хозяев Трентом Фредериком.
Инцидент произошел во втором периоде после того, как Фредерик провел силовой приём против Капризова, нанеся нападающему «Минесотты Уайлд» травму. Куликов попытался отомстить за одноклубника, вступив в драку с американцем. Видео драки можно посмотреть здесь.
Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Миннесотты».
У хозяев голы забили Тейлор Холл и Брэд Маршан. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди.
Российский нападающий «Миннесотты» Кирилл Капризов отличился на 16-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:1. Воспитанник новокузнецкого хоккея реализовал большинство, набрав свое 40-е очко в текущем сезоне НХЛ. Забитый гол стал для него 14-м в нынешнем чемпионате, также в активе россиянина 26 результативных передач.
Во втором периоде в результате столкновения с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком Кирилл Капризов потерял равновесие, ударился о борт и упал на лёд. После этого хоккеист отправился в раздевалку. Он получил травму верхней части тела и не вернулся в игру.
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