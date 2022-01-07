«Это не хоккей». Главный тренер «Миннесоты» прокомментировал травму Капризова

Главный тренер клуба «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал травму российского нападающего своей команды Кирилла Капризова в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном».



«Очень расстроен тем, как Кирилл получил свою травму. Это хищный удар. Это одна из таких вещей, которых мы не хотим видеть в лиге. Вы знаете, что он делает. Он наносит травму нашему лучшему игроку.



Это не хоккей. Шайба находилась в свободном доступе. Почему было просто не забрать шайбу и не уехать с ней? В уязвимой позиции он ударил игрока в спину. Мы всё время видим, что за такими моментами следует разбирательство. Я надеюсь, что в лиге рассмотрят и этот эпизод», — заявил главный тренер «Миннесоты», слова которого приводятся в «твиттере» журналистки Сары Маклеллан.

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Миннесоты». У хозяев голы забили Тейлор Холл и Брэд Маршан. В составе гостей шайбы забросили Кирилл Капризов, Нико Штурм и Мэтт Болди.



Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился на 16-й минуте, когда его команда уступала со счётом 0:1. Воспитанник новокузнецкого хоккея реализовал большинство, набрав свое 40-е очко в текущем сезоне НХЛ. Забитый гол стал для него 14-м в нынешнем чемпионате, также в активе россиянина 26 результативных передач.



Во втором периоде в результате столкновения с американским нападающим «Бостона» Трентом Фредериком Кирилл Капризов потерял равновесие, ударился о борт и упал на лёд. После этого хоккеист отправился в раздевалку. Он получил травму верхней части тела и не вернулся в игру.