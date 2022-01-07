«Рейнджерс» без Панарина и Шестёркина крупно уступили «Вегасу»

«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».



В составе победителей отметились Джонатан Маршессо (дубль), Марк Стоун, Маттиас Янмарк и Бретт Хауден. Единственную шайбу в составе «Рейнджерс» забросил Крис Крайдер. Российский нападающий «рыцарей» Евгений Дадонов провёл на льду 13.44, сделав одну голевую передачу. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл полный матч, совершив 30 сейвов.

В других матчах дня «Сан-Хосе Шаркс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2. Форвард «акул» Александр Барабанов сделал голевую передачу.

«Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» (3:1). Защитник «мундиров» Владислав Гавриков сделал голевой пас, форвард Егор Чинахов результативными действиями не отметился.

«Аризона Койотс» в результативном матче обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:4. «Индейцы» потерпели шестое поражение подряд.

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Виннипег Джетс» (7:1). Хет-трик на счету шведского форварда Габриэля Ландескога. Нападающий «Виннипега» Евгений Свечников провёл на льду 10.39, заработав показатель полезности "-2".