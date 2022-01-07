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«Рейнджерс» без Панарина и Шестёркина крупно уступили «Вегасу»

«Рейнджерс» без Панарина и Шестёркина крупно уступили «Вегасу»
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«Вегас Голден Найтс» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1 (1:0, 2:1, 2:0). Встреча прошла в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена».

В составе победителей отметились Джонатан Маршессо (дубль), Марк Стоун, Маттиас Янмарк и Бретт Хауден. Единственную шайбу в составе «Рейнджерс» забросил Крис Крайдер. Российский нападающий «рыцарей» Евгений Дадонов провёл на льду 13.44, сделав одну голевую передачу. Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев сыграл полный матч, совершив 30 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маршессо (Смит, Руа) – 18:35' (5x4)   1:1 Крайдер (Зибанеджад, Какко) – 20:52' (5x5)   2:1 Стоун (Дадонов, Стивенсон) – 28:14' (5x5)   3:1 Янмарк (Колесар, Хаттон) – 33:08' (5x5)   4:1 Хауден (Патрик, Коглан) – 42:11' (5x5)   5:1 Маршессо (Смит) – 52:59' (5x5)

В других матчах дня «Сан-Хосе Шаркс» обыграл в гостях «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2. Форвард «акул» Александр Барабанов сделал голевую передачу.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ньето (Кольяно, Бонино) – 12:27' (5x5)   0:2 Майер (Гертл, Ферраро) – 13:44' (5x5)   0:3 Гертл (Барабанов) – 17:24' (5x5)   1:3 Скиннер (Олофссон) – 27:56' (5x5)   2:3 Гиргенсонс (Томпсон, Далин) – 58:14' (6x4)

«Нью-Джерси Дэвилз» переиграл «Коламбус Блю Джекетс» (3:1). Защитник «мундиров» Владислав Гавриков сделал голевой пас, форвард Егор Чинахов результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Татар (Братт, Хьюз) – 00:51' (5x5)   1:1 Доми (Гавриков, Силлинджер) – 04:54' (5x5)   2:1 Братт (Хьюз, Бастиан) – 41:16' (5x4)   3:1 Хьюз (Татар, Грейвз) – 58:40' (en)

«Аризона Койотс» в результативном матче обыграла «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:4. «Индейцы» потерпели шестое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
6 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Мэйо (Гостисбер, Гальченюк) – 03:16' (5x5)   2:0 Ларссон (Мозер, Гостисбер) – 19:06' (5x5)   2:1 Дак (Курашев, Мёрфи) – 21:01' (5x5)   2:2 Энтвистл (Тэйвз, де Хаан) – 25:24' (5x5)   3:2 Бойд (Кессел, Мозер) – 29:56' (5x4)   4:2 Келлер (Бойд) – 43:10' (5x5)   5:2 Ларссон (Бойд, Кессел) – 44:01' (5x4)   5:3 Тэйвз (Маккейб, Стиллман) – 46:29' (5x5)   5:4 Дебринкэт (Строум, Кейн) – 53:21' (5x4)   6:4 Ларссон (Круз, Келлер) – 59:31' (en)

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Виннипег Джетс» (7:1). Хет-трик на счету шведского форварда Габриэля Ландескога. Нападающий «Виннипега» Евгений Свечников провёл на льду 10.39, заработав показатель полезности "-2".

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Копп, Пионк) – 02:56' (5x4)   1:1 Кадри (Джонсон, Бураковски) – 16:20' (5x5)   2:1 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 25:20' (5x4)   3:1 Рантанен (Маккиннон) – 30:28' (5x5)   4:1 Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 35:21' (5x5)   5:1 Маккиннон (Жирар, Байрэм) – 52:17' (5x5)   6:1 Ландеског (Рантанен, Маккиннон) – 57:10' (5x4)   7:1 Байрэм (Джонсон, Бураковски) – 59:49' (5x4)
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