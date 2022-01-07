Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кэссиди — о травме Капризова: не думаю, что был злой умысел. Силовой приём выглядел чистым

Кэссиди — о травме Капризова: не думаю, что был злой умысел. Силовой приём выглядел чистым
Комментарии

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал столкновение американского нападающего клуба Трента Фредерика и форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3), в котором россиянин получил травму.

«Фредди наклонился в направлении Капризова. Похоже, что их игрок споткнулся или, возможно, просто пытался уклониться от силового приёма. Я недостаточно хорошо знаю хоккеиста «Миннесоты», чтобы знать об этом.

Но я не думаю, что был злой умысел со стороны Трента. Силовой приём выглядел чистым. Мы понимали, что «Уайлд» отреагирует на этот момент, ведь Капризов – один из лучших игроков этой команды», — сказал Кэссиди.

Напомним, в прошедшей встрече Капризов забросил одну шайбу. Видео с травмой российского форварда можно посмотреть здесь.

Капризов закончил матч после грязного толчка. Его сломал американец, выбесивший Овечкина Капризов закончил матч после грязного толчка. Его сломал американец, выбесивший Овечкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022