Кэссиди — о травме Капризова: не думаю, что был злой умысел. Силовой приём выглядел чистым

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал столкновение американского нападающего клуба Трента Фредерика и форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3), в котором россиянин получил травму.



«Фредди наклонился в направлении Капризова. Похоже, что их игрок споткнулся или, возможно, просто пытался уклониться от силового приёма. Я недостаточно хорошо знаю хоккеиста «Миннесоты», чтобы знать об этом.



Но я не думаю, что был злой умысел со стороны Трента. Силовой приём выглядел чистым. Мы понимали, что «Уайлд» отреагирует на этот момент, ведь Капризов – один из лучших игроков этой команды», — сказал Кэссиди.



Напомним, в прошедшей встрече Капризов забросил одну шайбу. Видео с травмой российского форварда можно посмотреть здесь.