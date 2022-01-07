Кэссиди — о травме Капризова: не думаю, что был злой умысел. Силовой приём выглядел чистым

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал столкновение американского нападающего клуба Трента Фредерика и форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3), в котором россиянин получил травму.
«Фредди наклонился в направлении Капризова. Похоже, что их игрок споткнулся или, возможно, просто пытался уклониться от силового приёма. Я недостаточно хорошо знаю хоккеиста «Миннесоты», чтобы знать об этом.
Но я не думаю, что был злой умысел со стороны Трента. Силовой приём выглядел чистым. Мы понимали, что «Уайлд» отреагирует на этот момент, ведь Капризов – один из лучших игроков этой команды», — сказал Кэссиди.
Напомним, в прошедшей встрече Капризов забросил одну шайбу. Видео с травмой российского форварда можно посмотреть здесь.
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