Василевский — в топ-5 вратарей из Европы по числу побед за первые 8 сезонов в НХЛ
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Калгари Флэймз» (4:1).
Российский голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 27 по своим воротам. Эта победа стала для 27-летнего голкипера 209-й в рамках Национальной хоккейной лиги. Он вышел по данному показателю на пятое место среди вратарей не из Европы в первые восемь сезонов в НХЛ.
Первое место по числу побед занимает швед Хенрик Лундквист (276 выигранных матчей), следом идут датчанин Фредерик Андерсен (226) и россиянин Сергей Бобровский (218).
В текущем сезоне Василевский провёл 27 матчей, отразив 92,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,16.
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