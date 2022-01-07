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Форвард «Нью-Джерси» Хьюз повторил достижение Брендана Шэнахэна

Форвард «Нью-Джерси» Хьюз повторил достижение Брендана Шэнахэна
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«Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 3:1. Матч прошёл в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр».

Нападающий «дьяволов» Джек Хьюз стал автором заброшенной шайбы, а также отдал две голевые передачи. 20-летний хоккеист вышел на второе место в списке игроков в истории «Нью-Джерси», которые проводили матчи с 3+ баллами до 21 года.

Первую строчку по данному показателю занимает Кирк Мюллер, на счету которого 10 подобных встреч. Хьюз делит второе место с Полом Гарднером, Бренданом Шэнахэном и Скоттом Гомесом.

Всего на счету 20-летнего форварда 18 матчей в текущем сезоне, в которых он набрал 20 (9+11) очков при показателе полезности «-2».

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