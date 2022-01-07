Куликов — о травме Капризова: неприятно видеть, как партнёр падает на лёд. Я расстроен

Российский защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов поделился эмоциями от травмы одноклубника — форварда Кирилла Капризова, которую он получил во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» (3:2).



«Я не пересматривал тот момент. Но на льду это смотрелось так, что Фредерик просто въехал в Кирилла, который был не в той позиции, чтобы принять этот силовой приём. Неприятно видеть, как твой партнер падает на лёд и остаётся лежать. Я очень расстроен, что он был вынужден покинуть игру.



До сегодняшнего матча наша игра была далека от идеала, но сегодня мы все отлично трудились на протяжении 60 минут и довели дело до победы. Каждый внёс свой вклад. Мы играли усердно, все шли в форчек. Сегодня мы играли как единый механизм, и победа стала наградой за старания.



Отсутствие нескольких ключевых игроков? Если так думать, то будешь проигрывать в каждом матче. В команде должна быть взаимозаменяемость. Каждый игрок должен играть свою роль и вносить вклад в победу команды. На протяжении всего сезона мы сталкиваемся с тем, что парни получают травму или попадают в ковид-протокол. Но мы должны продолжать играть как одна команда и делать свою работу», — цитирует Куликова пресс-служба НХЛ.

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