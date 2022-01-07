Источник: 2 игрока и 3 тренера ЦСКА сдали положительные тесты перед матчем с «Витязем»

Три хоккеиста и два тренера московского ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем», сообщают «РИА Новости Спорт».



Отмечается, что имена заразившихся игроков не называются. Матч между ЦСКА и «Витязем» запланирован на сегодня, 7 января, и должен состояться на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 14:30 по московскому времени.



Напомним, ранее вспышки коронавируса были выявлены в «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве», после чего КХЛ отменила матчи с участием данных клубов. Информация о проведении игр в другое время будет известна позже.



ЦСКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 46 матчей.