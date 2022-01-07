Источник: 2 игрока и 3 тренера ЦСКА сдали положительные тесты перед матчем с «Витязем»
Поделиться
Три хоккеиста и два тренера московского ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем», сообщают «РИА Новости Спорт».
Отмечается, что имена заразившихся игроков не называются. Матч между ЦСКА и «Витязем» запланирован на сегодня, 7 января, и должен состояться на стадионе «ЦСКА-Арена». Начало — в 14:30 по московскому времени.
Напомним, ранее вспышки коронавируса были выявлены в «Автомобилисте» и «Салавате Юлаеве», после чего КХЛ отменила матчи с участием данных клубов. Информация о проведении игр в другое время будет известна позже.
ЦСКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 46 матчей.
Комментарии
- 7 января 2022
-
12:16
-
12:15
-
11:55
-
11:50
-
11:38
-
11:17
-
11:07
-
10:52
-
10:35
-
10:22
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:12
-
09:00
-
08:46
-
08:38
-
08:20
-
08:06
-
07:48
-
07:37
-
07:28
-
06:58
-
06:38
-
06:30
-
06:19
-
06:12
-
06:09
-
05:56
-
05:50
-
05:44
-
05:39
-
05:23
-
05:05
-
04:53
Партнерский контент