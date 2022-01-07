Матвей Мичков ответил на вопрос по поводу возможного участия в Олимпийских играх — 2022

Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России Матвей Мичков поделился мнением о возможном участии в Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Пацаны показывали мнения [журналистов о том, что меня надо включить в состав на Олимпиаду]. Скидывали мне в шутку состав, где везде только моя фамилия – и у нападающих, и у защитников, и у вратаря. Посмеялись, пошутили немного на эту тему.

Конечно, хотел бы поехать на Олимпиаду, но это не от меня зависит. Любой уважающий себя игрок хочет поехать на Олимпиаду, это же такое большое событие, очень круто. Если меня пригласят, буду приносить пользу команде, доказывать, что не ошиблись с выбором. Я готов, зажжём! Надо выигрывать Олимпиаду, это очень важное событие для России. В прошлый раз выиграли, надо доказывать, что победили не случайно, а заслуженно», — сказал Мичков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.