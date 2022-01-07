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«Ак Барс» уступил в гостевой встрече «Адмиралу», прервав серию из четырёх побед

«Ак Барс» уступил в гостевой встрече «Адмиралу», прервав серию из четырёх побед
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«Адмирал» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0). Встреча прошла во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена».

На десятой минуте в ситуации «4 на 5» счёт открыл чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак, ему ассистировал Артём Гареев. На 11-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил Пер Линдхольм с передач Кирилла Панюкова и Дмитрия Кагарлицкого.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 18-й минуте вперёд казанцев вывел форвард Илья Сафонов, результативный пас на счету Даниила Тарасова и
Стивена Кэмпфера. На 23-й минуте «Амур» сравнял счёт, отличился Павел Шэн с передачи Динара Хамидуллина.

На 36-й минуте «Адмирал» повел в счёте, гол забил форвард Александр Шевченко после паса Леонида Метальникова. На 45-й минуте увеличил преимущество хозяев Дмитрий Саюстов, ему ассистировали Джош Кестнер и Леонид Метальников. «Адмирал» прервал серию «Ак Барса» из четырёх побед.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Шулак (Гареев) – 09:29' (4x5)   1:1 Линдхольм (Панюков, Кагарлицкий) – 10:46' (5x4)   1:2 Сафонов (Тарасов, Кэмпфер) – 17:25' (5x5)   2:2 Шэн (Хамидуллин) – 22:38' (5x5)   3:2 Шевченко (Метальников) – 35:36' (5x5)   4:2 Саюстов (Кестнер, Метальников) – 44:22' (5x5)
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