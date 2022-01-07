Гюнцель: когда Раст играет на такой скорости, то является одним из лучших игроков НХЛ
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (6:2) прокомментировал игру одноклубника — Брайана Раста.
Напомним, Раст стал автором дубля, а также отдал голевую передачу. 29-летний хоккеист в первых трёх матчах 2022 года заработал 11 (7+4) результативных очков.
«Он сейчас играет великолепно, за ним очень интересно следить. Когда он так бросает и играет на такой скорости, то является одним из лучших хоккеистов лиги», — приводит слова Гюнцеля официальный сайт НХЛ.
Всего на счету Раста в текущем регулярном чемпионате 15 матчей, в которых он забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач при показателе полезности "+7".
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