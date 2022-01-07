В возрасте 67 лет скончался легендарный форвард «Трактора» Борис Молчанов

Легендарный нападающий и ветеран челябинского «Трактора» Борис Молчанов ушёл из жизни в возрасте 67 лет, сообщает телеграм-канал клуба.



«Молчанов — воспитанник школы «Трактор», мастер спорта, провёл за чёрно-белых 11 сезонов, сыграв 318 матчей и набрав 116 (75+41) очков. В 1977 году выиграл с командой первые медали в её истории, завоевав «бронзу» союзного чемпионата.



Три сезона нападающий также провёл в составе челябинского «Мечела». На пару со своим партнёром по связке Вячеславом Быковым в одном из сезонов забросил 57 шайб. В возрасте 37 лет Молчанов завершил карьеру.



22 ноября 2017 года именной стяг Бориса Молчанова был поднят под своды Ледовой арены «Трактор» имени Валерия Белоусова.



Хоккейный клуб «Трактор» выражает слова сочувствия родным и близким Бориса Молчанова.Помним, скорбим», — говорится в сообщении клуба.