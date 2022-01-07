Б. Миронов: Дальний Восток — не оправдание для «Спартака», надо выходить и играть

Главный тренер московского «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» (2:3, ОТ).



«Хорошая игра, кость в кость – на протяжении всех 60 минут. Понятно, что Дальнем Востоке всегда тяжело играть – где-то недосып, перелёты, разница во времени. Хотя это, конечно, не оправдание – нормально, рабочая обстановка, надо выходить и играть. Ребята старались – выкладывались, отдали все силы.



Конечно, не всё получилось из того, что планировали – были ошибки, и удаления ненужные. Получилось взять одно очко – готовимся к следующей игре с «Адмиралом». Есть время привести себя в порядок – и морально, и физически, будем готовиться», — цитирует Миронова пресс-служба клуба.