«Витязь» снял вратаря в овертайме и обыграл ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Бабенко.
На 14-й минуте Даниэль Одетт, реализовав численное большинство, вывел подольскую команду вперёд. На 36-й минуте Андрей Светлаков сравнял счёт. Менее чем через две минуты Михаил Григоренко забросил вторую шайбу армейцев подряд. На 50-й минуте Фёдор Малыхин с передачи Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. Через две минуты Миро Аалтонен после паса Степана Старкова во второй раз в матче вывел подольскую команду вперёд. На 58-й минуте Александр Попов сравнял счёт. В овертайме подольская команда с первых секунд сняла вратаря, заменив его на дополнительного полевого игрока, и смогла забить гол. Отличился Фёдор Малыхин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске сыграет с «Авангардом». ЦСКА в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Оба матча пройдут 9 января.
- 7 января 2022
-
17:23
-
17:10
-
16:57
-
16:46
-
16:45
-
16:02
-
15:18
-
14:52
-
14:38
-
14:20
-
14:03
-
13:49
-
13:36
-
13:25
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:27
-
12:16
-
12:15
-
11:55
-
11:50
-
11:38
-
11:17
-
11:07
-
10:52
-
10:35
-
10:22
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:12
-
09:00
-
08:46
-
08:38