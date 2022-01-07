Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» снял вратаря в овертайме и обыграл ЦСКА

«Витязь» снял вратаря в овертайме и обыграл ЦСКА
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Бабенко.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 4
ОТ
Витязь
Московская область
0:1 Одетт (Старков, Аалтонен) – 13:38' (5x4)   1:1 Светлаков (Окулов, Слепышев) – 35:25' (5x4)   2:1 Григоренко (Грудинин, Сергеев) – 37:17' (5x5)   2:2 Малыхин (Рассказов) – 49:10' (5x5)   2:3 Аалтонен (Старков) – 51:34' (5x5)   3:3 Попов (Слепышев) – 57:44' (5x5)   3:4 Малыхин (Воронков, Попов) – 62:15' (4x3)

На 14-й минуте Даниэль Одетт, реализовав численное большинство, вывел подольскую команду вперёд. На 36-й минуте Андрей Светлаков сравнял счёт. Менее чем через две минуты Михаил Григоренко забросил вторую шайбу армейцев подряд. На 50-й минуте Фёдор Малыхин с передачи Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. Через две минуты Миро Аалтонен после паса Степана Старкова во второй раз в матче вывел подольскую команду вперёд. На 58-й минуте Александр Попов сравнял счёт. В овертайме подольская команда с первых секунд сняла вратаря, заменив его на дополнительного полевого игрока, и смогла забить гол. Отличился Фёдор Малыхин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске сыграет с «Авангардом». ЦСКА в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Оба матча пройдут 9 января.

Новость по теме
Видео победного гола «Витязя» в овертайме матча с ЦСКА при пустых воротах
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022