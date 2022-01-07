«Витязь» снял вратаря в овертайме и обыграл ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Бабенко.

На 14-й минуте Даниэль Одетт, реализовав численное большинство, вывел подольскую команду вперёд. На 36-й минуте Андрей Светлаков сравнял счёт. Менее чем через две минуты Михаил Григоренко забросил вторую шайбу армейцев подряд. На 50-й минуте Фёдор Малыхин с передачи Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. Через две минуты Миро Аалтонен после паса Степана Старкова во второй раз в матче вывел подольскую команду вперёд. На 58-й минуте Александр Попов сравнял счёт. В овертайме подольская команда с первых секунд сняла вратаря, заменив его на дополнительного полевого игрока, и смогла забить гол. Отличился Фёдор Малыхин.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» в Подольске сыграет с «Авангардом». ЦСКА в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Оба матча пройдут 9 января.