Видео победного гола «Витязя» в овертайме матча с ЦСКА при пустых воротах
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Бабенко.
В овертайме подольская команда с первых секунд воспользовалась тактикой московских армейцев, сняв вратаря и заменив его на дополнительного полевого игрока. На третьей минуте отрезка встречи подольчане проводили атаку в чужой зоне, сохраняя контроль над шайбой. Егор Воронков решил нанести бросок от синей линии, а Фёдор Малыхин подставил клюшку на пятаке, оформив дубль и принеся своей команде победу — 4:3.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Новость по теме«Витязь» снял вратаря в овертайме и обыграл ЦСКА
Комментарии
- 7 января 2022
-
17:23
-
17:10
-
16:57
-
16:46
-
16:45
-
16:02
-
15:18
-
14:52
-
14:38
-
14:20
-
14:03
-
13:49
-
13:36
-
13:25
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:27
-
12:16
-
12:15
-
11:55
-
11:50
-
11:38
-
11:17
-
11:07
-
10:52
-
10:35
-
10:22
-
10:00
-
09:55
-
09:41
-
09:12
-
09:00
-
08:46
-
08:38
Партнерский контент