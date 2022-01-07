Видео победного гола «Витязя» в овертайме матча с ЦСКА при пустых воротах

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Бабенко.

В овертайме подольская команда с первых секунд воспользовалась тактикой московских армейцев, сняв вратаря и заменив его на дополнительного полевого игрока. На третьей минуте отрезка встречи подольчане проводили атаку в чужой зоне, сохраняя контроль над шайбой. Егор Воронков решил нанести бросок от синей линии, а Фёдор Малыхин подставил клюшку на пятаке, оформив дубль и принеся своей команде победу — 4:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».