В США юный хоккеист скончался от полученных во время матча травм

Хоккеист одной из средних школ Гринвича (штат Коннектикут, США) скончался от полученной во время матча травмы.
Трагедия произошла во время встречи между школами Брансвика и Святого Луки. Игрок гостей, упав на лёд, лежал лицом вниз. Другой хоккеист не смог остановиться и столкнулся с ним. Матч был остановлен, ученика унесли с площадки, а затем доставили в больницу Гринвича, где он позже скончался.
«Мы опустошены. Это невообразимая трагедия. Я встретился с директором школы Святого Луки и связался с семьёй мальчика, чтобы предложить любую помощь, поддержку или содействие, которые мы можем оказать в такое трудное время. Пожалуйста, поддерживайте всех своими молитвами. Из уважения к семье на данный момент мы не будем давать других комментариев", — приводит слова главы школы Брансвика Yahoo Sports.
Характер травмы, от который погиб юный хоккеист, пока не называется.
- 7 января 2022
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