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Сергей Фёдоров прокомментировал гол «Витязя» в овертайме матча с ЦСКА при пустых воротах

Сергей Фёдоров прокомментировал гол «Витязя» в овертайме матча с ЦСКА при пустых воротах
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча с «Витязем» (3:4 ОТ).

«Мы выровняли игру при счёте 0:1, вышли вперёд. Достаточно хорошо играли. Ничего не предвещало, что будем уступать в ходе матча, но так случилось.

С овертаймом всё понятно — численное преимущество «четыре на три». «Витязь» исполнил всё здорово», — приводит слова Фёдорова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 0:2, 2:1, 1:0) в пользу подопечных Юрия Бабенко. В овертайме подольская команда с первых секунд сняла вратаря, заменив его на дополнительного полевого игрока, и смогла забить гол. Отличился Фёдор Малыхин.

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