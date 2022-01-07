Овечкин — второй в топ-10 на звание самого ценного игрока сезона по мнению The Athletic

The Athletic представил топ-10 кандидатов на получение «Харт Трофи». Приз вручается самому ценному игроку для своей команды в регулярном чемпионате.



По мнению издания, лидером на получение «Харта» является нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Второе место занял капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Замкнул тройку лидеров защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман.



В топ-10 также вошли Джонни Годро («Калгари Флэймз», 4-е место), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 5-е место), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс», 6-е место), Мэттью Ткачук («Калгари», 7-е место), Тимо Майер («Сан-Хосе Шаркс», 8-е место), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш», 9-е место) и Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 10-е место).