СКА одержал вторую победу под руководством Романа Ротенберга, всухую обыграв «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Романа Ротенберга.

На 23-й минуте Михаил Воробьёв с передачи Микко Лехтонена вывел СКА вперёд. Через полторы минуты Леонид Комаров после паса Антона Бурдасова удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На старте третьего периода Андрей Кузьменко забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Бурдасов и Леонид Комаров. Шат-аут оформил Ларс Юханссон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 января в Нижнем Новгороде сыграет с «Барысом». СКА 9 января в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА.