Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА одержал вторую победу под руководством Романа Ротенберга, всухую обыграв «Торпедо»

СКА одержал вторую победу под руководством Романа Ротенберга, всухую обыграв «Торпедо»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Романа Ротенберга.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2022, пятница. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Воробьёв (Лехтонен, Гусев) – 22:55' (5x5)   2:0 Комаров (Бурдасов) – 24:16' (5x5)   3:0 Кузьменко (Бурдасов, Комаров) – 42:54' (5x5)

На 23-й минуте Михаил Воробьёв с передачи Микко Лехтонена вывел СКА вперёд. Через полторы минуты Леонид Комаров после паса Антона Бурдасова удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На старте третьего периода Андрей Кузьменко забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Бурдасов и Леонид Комаров. Шат-аут оформил Ларс Юханссон.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 января в Нижнем Новгороде сыграет с «Барысом». СКА 9 января в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА.

Новость по теме
Р. Ротенберг заявил, что Моуринью работал переводчиком у Фергюсона, назвав его Йозе Марино
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022