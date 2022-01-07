СКА одержал вторую победу под руководством Романа Ротенберга, всухую обыграв «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Романа Ротенберга.
На 23-й минуте Михаил Воробьёв с передачи Микко Лехтонена вывел СКА вперёд. Через полторы минуты Леонид Комаров после паса Антона Бурдасова удвоил преимущество санкт-петербургской команды. На старте третьего периода Андрей Кузьменко забросил третью шайбу в ворота нижегородцев. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Бурдасов и Леонид Комаров. Шат-аут оформил Ларс Юханссон.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 11 января в Нижнем Новгороде сыграет с «Барысом». СКА 9 января в Санкт-Петербурге встретится с ЦСКА.
- 7 января 2022
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